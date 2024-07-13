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  4. Замена Довбику. Топ-клуб Серии А переключился на немецкого форварда
Италия
13 июля 2024, 09:56 | Обновлено 13 июля 2024, 10:03
870
0

Замена Довбику. Топ-клуб Серии А переключился на немецкого форварда

«Милан» интересуется Никласом Фюллкругом

13 июля 2024, 09:56 | Обновлено 13 июля 2024, 10:03
870
0
Замена Довбику. Топ-клуб Серии А переключился на немецкого форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фюллкруг

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании нападающего сборной Германии Никласа Фюллкруга.

Первые контакты между сторонами уже состоялись, и в начале будущей недели может быть достигнут прогресс в вопросе о возможности трансфере немца, который на клубном уровне защищает цвета дортмундской «Боруссии».

Как известно, до этого «Милан» среди прочего проявлял заинтересованность в украинце Артеме Довбике, который играет за испанскую «Жирону».

Ранее, напомним, сообщалось, что бывший тренер «Днепра-1» Александр Кучер назвал два идеальных клуба для Довбика.

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Никлас Фюллкруг Милан трансферы трансферы Серии A
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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