Замена Довбику. Топ-клуб Серии А переключился на немецкого форварда

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании нападающего сборной Германии Никласа Фюллкруга.

Первые контакты между сторонами уже состоялись, и в начале будущей недели может быть достигнут прогресс в вопросе о возможности трансфере немца, который на клубном уровне защищает цвета дортмундской «Боруссии».

Как известно, до этого «Милан» среди прочего проявлял заинтересованность в украинце Артеме Довбике, который играет за испанскую «Жирону».

Ранее, напомним, сообщалось, что бывший тренер «Днепра-1» Александр Кучер назвал два идеальных клуба для Довбика.