Замена Довбику. Топ-клуб Серии А переключился на немецкого форварда
«Милан» интересуется Никласом Фюллкругом
Итальянский «Милан» заинтересован в подписании нападающего сборной Германии Никласа Фюллкруга.
Первые контакты между сторонами уже состоялись, и в начале будущей недели может быть достигнут прогресс в вопросе о возможности трансфере немца, который на клубном уровне защищает цвета дортмундской «Боруссии».
Как известно, до этого «Милан» среди прочего проявлял заинтересованность в украинце Артеме Довбике, который играет за испанскую «Жирону».
Ранее, напомним, сообщалось, что бывший тренер «Днепра-1» Александр Кучер назвал два идеальных клуба для Довбика.
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