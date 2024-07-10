Милан хочет создать мощный дуэт, нацелившись на звезду сборной Украины
Легендарный клуб Серии А не отказался от трансфера украинца
27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинским футболистом продолжает активно интересоваться итальянский «Милан», который уже провел первые переговоры с представителями Довбика. По информации итальянского журналиста Марко Джордано, идея руководства «красно-черных» заключается в том, чтобы создать дуэт топ-нападающих, купив форварда «Атлетико» Альваро Морату и Довбика.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
🚨 #Milan, oltre #Morata, il club segue anche #Dovbyk: l’idea è quella di prendere due punte di alto profilo. La risposta di Morata arriverà solo dopo l’Europeo.— Milan Zone (@theMilanZone_) July 10, 2024
via @MarcoGiordano6 pic.twitter.com/gMpCcjo4iW
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