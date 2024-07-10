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  4. Милан хочет создать мощный дуэт, нацелившись на звезду сборной Украины
Италия
10 июля 2024, 20:39 |
2809
2

Милан хочет создать мощный дуэт, нацелившись на звезду сборной Украины

Легендарный клуб Серии А не отказался от трансфера украинца

10 июля 2024, 20:39 |
2809
2
Милан хочет создать мощный дуэт, нацелившись на звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинским футболистом продолжает активно интересоваться итальянский «Милан», который уже провел первые переговоры с представителями Довбика. По информации итальянского журналиста Марко Джордано, идея руководства «красно-черных» заключается в том, чтобы создать дуэт топ-нападающих, купив форварда «Атлетико» Альваро Морату и Довбика.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Милан Атлетико Мадрид Альваро Мората
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Zonder Dnepr
Да оставьте журналюги уже этого Довбика в покое
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