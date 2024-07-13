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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Днепра-1
Украина. Первая лига
13 июля 2024, 10:48 |
529
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Днепра-1

В харьковском клубе продолжит карьеру Евгений Пасич

13 июля 2024, 10:48 |
529
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Днепра-1
ФК Металлист 1925. Евгений Пасич

Харьковский «Металлист 1925» уведомил о подписании контракта с 31-летним защитником Евгением Пасичем.

Сообщается, что договор рассчитан на два года.

Цвета харьковской команды Пасич будет защищать под 18-м игровым номером.

Евгений Пасич до этого выступал полтора сезона за «Днепр-1», провел за команду 34 матча.

Как известно, «Металлист 1925» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из УПЛ в Первую лигу и теперь готовится к борьбе за возвращение в элитный дивизион.

Ранее стало известно, что «Металлист 1925» выкупил права на бразильского вингера.

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Евгений Пасич Металлист 1925 трансферы Первая лига Украины
Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
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