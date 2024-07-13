ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-защитника Днепра-1
В харьковском клубе продолжит карьеру Евгений Пасич
Харьковский «Металлист 1925» уведомил о подписании контракта с 31-летним защитником Евгением Пасичем.
Сообщается, что договор рассчитан на два года.
Цвета харьковской команды Пасич будет защищать под 18-м игровым номером.
Евгений Пасич до этого выступал полтора сезона за «Днепр-1», провел за команду 34 матча.
Как известно, «Металлист 1925» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из УПЛ в Первую лигу и теперь готовится к борьбе за возвращение в элитный дивизион.
Ранее стало известно, что «Металлист 1925» выкупил права на бразильского вингера.
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