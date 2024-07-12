По информации ТаТоТаке, «Металлист 1925» выкупил права на бразильского вингера Ари Моуру, который в минувшем сезоне выступал за харьковчан на правах аренды из бразильского «Метрополитано».

О сумме трансфера информации нет.

В прошлом сезоне 27-летний Моура забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Металлист 1925» по итогам чемпионата вылетел в Первую лигу.