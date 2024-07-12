Украина. Первая лига12 июля 2024, 22:28 |
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Металлист 1925 выкупил права на бразильского вингера
Ари Моура останется в Украине
12 июля 2024, 22:28 |
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По информации ТаТоТаке, «Металлист 1925» выкупил права на бразильского вингера Ари Моуру, который в минувшем сезоне выступал за харьковчан на правах аренды из бразильского «Метрополитано».
О сумме трансфера информации нет.
В прошлом сезоне 27-летний Моура забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
«Металлист 1925» по итогам чемпионата вылетел в Первую лигу.
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