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  4. Металлист 1925 выкупил права на бразильского вингера
Украина. Первая лига
12 июля 2024, 22:28 |
418
0

Металлист 1925 выкупил права на бразильского вингера

Ари Моура останется в Украине

12 июля 2024, 22:28 |
418
0
Металлист 1925 выкупил права на бразильского вингера
ФК Металлист 1925. Ари Моура

По информации ТаТоТаке, «Металлист 1925» выкупил права на бразильского вингера Ари Моуру, который в минувшем сезоне выступал за харьковчан на правах аренды из бразильского «Метрополитано».

О сумме трансфера информации нет.

В прошлом сезоне 27-летний Моура забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Металлист 1925» по итогам чемпионата вылетел в Первую лигу.

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Ари Моура Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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