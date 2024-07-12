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Кубок Америки
12 июля 2024, 20:41 | Обновлено 12 июля 2024, 21:07
541
0

Колумбия не проигрывает 28 матчей подряд. Сколько до исторического рекорда?

В ночь на 15 июля колумбийцы сыграют против команды Аргентины в финале Копа Америка

12 июля 2024, 20:41 | Обновлено 12 июля 2024, 21:07
541
0
Колумбия не проигрывает 28 матчей подряд. Сколько до исторического рекорда?
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля сборная Колумбии вышла в финал Копа Америка 2024 после того, как минимально переиграла Уругвай со счетом 1:0.

Колумбийская национальная команда не проигрывает уже 28 матчей подряд. Последнее поражение датируется 2 февраля 2022 года. Тогда команда уступила Аргентине (0:1) в квалификации ЧМ-2022, который в итоге Лионель Месси и компания выиграли.

За эти 28 поединков колумбийцы сыграли только 6 раз вничью: с США, Южной Кореей (товарищеские матчи), Чили, Уругваем, Эквадором (квалификация к ЧМ-2026) и Бразилией (групповой этап Копа Америка 2024).

Однако до рекорда еще достаточно много. Самую длинную беспроигрышную серию установила Италия, которая в период с 2018 по 2021 год не проигрывала на протяжении 37 поединков.

Второе место в этом топе занимает Аргентина – 36 игр. Интересно, что Месси и компания были в шаге от повторения рекорда итальянцев (и, как оказалось позже, могли и перебить его), но проиграли в первом туре группового этапа ЧМ-2022 Саудовской Аравии, а затем выиграли все встречи и завоевали титул.

Именно с Аргентиной Колумбия и разыграет трофей Копа Америка 2024 в ночь на 15 июля. Встреча состоится в Майами в 03:00 по Киеву.

Топ-8 беспроигрышных серий в истории международного футбола:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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