Колумбия проводит самую длинную беспроигрышную серию в своей истории

Сегодня ночью сборная Колумбии в полуфинале Копа Америка-2024 обыграла Уругвай со счетом 1:0 и вышла в финале, где сыграет с Аргентиной. Для колумбийцев это первый финал на Копа Америка за последние 23 года.

Обыграв Уругвай, Колумбия продлила свою беспроигрышную серию до 28 матчей. Это лучший показатель в истории сборной Колумбии. За эти 28 матчей Колумбия одержала 22 победы и 6 раз сыграла вничью.

Напомним, лидер сборной Колумбии Хамес Родригес побил рекорд Лионеля Месси по количеству ассистов на одной Копа Америка, у него их уже 6.