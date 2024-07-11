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Кубок Америки
11 июля 2024, 15:05 |
347
0

Колумбия проводит самую длинную беспроигрышную серию в своей истории

Команда не проигрывает уже 28 матчей

11 июля 2024, 15:05 |
347
0
Колумбия проводит самую длинную беспроигрышную серию в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью сборная Колумбии в полуфинале Копа Америка-2024 обыграла Уругвай со счетом 1:0 и вышла в финале, где сыграет с Аргентиной. Для колумбийцев это первый финал на Копа Америка за последние 23 года.

Обыграв Уругвай, Колумбия продлила свою беспроигрышную серию до 28 матчей. Это лучший показатель в истории сборной Колумбии. За эти 28 матчей Колумбия одержала 22 победы и 6 раз сыграла вничью.

Напомним, лидер сборной Колумбии Хамес Родригес побил рекорд Лионеля Месси по количеству ассистов на одной Копа Америка, у него их уже 6.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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