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  4. Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход финала Евро Испания – Англия
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 20:05 |
318
0

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход финала Евро Испания – Англия

Финальный поединок чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине

12 июля 2024, 20:05 |
318
0
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход финала Евро Испания – Англия
BBC

14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Суперкомпьютер Opta предсказал итог поединка:

«Суперкомпьютер Opta делает Испанию фаворитом на победу в финале Евро-2024: команда Де Ла Фуэнте выиграла в течение 90 минут в 40,5% из 10 000 предматчевых симуляций.

Англия выигрывает в основное время в 29% симуляций, а финал переходит в дополнительное время в оставшихся 30,5%.

С учетом дополнительного времени и пенальти, как возможных способов определения чемпиона, Испания выигрывает финал в 60,4% симуляций, а Англия поднимает трофей в остальных 39,6%».

Сами аналитики Opta сейчас дают Испании 55.28% шансов на триумф, а Англии – 44.72%. Интересно, что изначально (после завершения второго полуфинального поединка) авторитетный статистический портал обнародовал иные цифры: 57,3% против 42,7% соответственно.

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Даниил Агарков Источник: Opta
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