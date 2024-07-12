24-летний украинский защитник Максим Таловеров, который сейчас находится в расположении олимпийской сборной Украины, прокомментировал недавнюю историю с официальным сайтом УЕФА, на котором в графе его места рождения была указана россия:

«Я родился в нальчике. Да, это россия. Там играл мой отец. Но уже через несколько месяцев мы всей семьей переехали в украинский Донецк.

Поэтом я считаю, что это лишь формальность, что у меня есть свидетельство о рождении там. А что касается Википедии... Наверное там написано так, потому что я всегда говорил, что я из Донецка и мой родной город – украинский Донецк», – сказал Таловеров.

Максим родился 28 июля 2000 года. В Википедии его место рождения указан Донецк.

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ВИДЕО. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Я родился в россии. Через несколько месяцев переехали в Донецк»