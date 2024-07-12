Сборная США нашла себе нового тренера после отказа Клоппа

Руководство Федерации футбола США (USSF) определилось с новой приоритетной кандидатурой на пост главного тренера национальной сборной после отказа Юргена Клоппа.

По информации Goal.com, сборную США может возглавить Стив Черундоло. Сейчас он работает с клубом МЛС «Лос-Анджелес», который на данный момент лидирует в турнирной таблице западной конференции.

45-летний специалист выступал за сборную США в качестве игрока с 1999 по 2012 годы. Суммарно Чернудоло провел за команду 87 матчей и отличился 2 голами.

Напомним, предыдущий наставник сборной США Грегг Берхалтер был уволен после неудачи на Копа Америка-2024.