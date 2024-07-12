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Major League Soccer
12 июля 2024, 17:45 |
522
0

Сборная США нашла себе нового тренера после отказа Клоппа

Команду может возглавить Стив Черундоло

12 июля 2024, 17:45 |
522
0
Сборная США нашла себе нового тренера после отказа Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Черундоло

Руководство Федерации футбола США (USSF) определилось с новой приоритетной кандидатурой на пост главного тренера национальной сборной после отказа Юргена Клоппа.

По информации Goal.com, сборную США может возглавить Стив Черундоло. Сейчас он работает с клубом МЛС «Лос-Анджелес», который на данный момент лидирует в турнирной таблице западной конференции.

45-летний специалист выступал за сборную США в качестве игрока с 1999 по 2012 годы. Суммарно Чернудоло провел за команду 87 матчей и отличился 2 голами.

Напомним, предыдущий наставник сборной США Грегг Берхалтер был уволен после неудачи на Копа Америка-2024.

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ОФИЦИАЛЬНО. В США уволили главного тренера после фиаско на Копа Америка
сборная США по футболу
Олег Дидух Источник: Goal.com
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