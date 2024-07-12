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  4. ФОТО. Костюк в купальнике набирается сил перед Олимпиадой
WTA
12 июля 2024, 16:46 | Обновлено 12 июля 2024, 16:48
1756
2

ФОТО. Костюк в купальнике набирается сил перед Олимпиадой

В ближайшие недели Марта будет готовиться к ОИ в Париже

12 июля 2024, 16:46 | Обновлено 12 июля 2024, 16:48
1756
2
ФОТО. Костюк в купальнике набирается сил перед Олимпиадой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк опубликовала фото с отдыха.

22-летняя украинка набирается сил после первой половины сезона, во время которой она набрала очков на уровне топ-15 в мире.

На Уимблдоне Марта дошла до третьего раунда и в одиночном, и в парном разряде.

Отметим, что до Олимпийских игр в Париже Марта не планирует играть на других турнирах. В Париже Костюк сыграет в одиночном разряде, а также в парном в дуэте с Даяной Ястремской.

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Марта Костюк Олимпийские игры 2024 фото lifestyle
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Комментарии 2
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adidas777
Мені цікаво з технічного боку.А коли вона тренується за вічними поїздками кудись на моря океани? 
Її фото нові звідкись з відпочинку щотижня цілий рік!
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+3
NM16071
Добре, що хоч дупою світить часто, замість того, щоб тренуватися і показувати результати
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-2
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