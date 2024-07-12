ФОТО. Костюк в купальнике набирается сил перед Олимпиадой

Первая ракетка Украины Марта Костюк опубликовала фото с отдыха.

22-летняя украинка набирается сил после первой половины сезона, во время которой она набрала очков на уровне топ-15 в мире.

На Уимблдоне Марта дошла до третьего раунда и в одиночном, и в парном разряде.

Отметим, что до Олимпийских игр в Париже Марта не планирует играть на других турнирах. В Париже Костюк сыграет в одиночном разряде, а также в парном в дуэте с Даяной Ястремской.