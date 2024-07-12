WTA12 июля 2024, 16:46 | Обновлено 12 июля 2024, 16:48
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ФОТО. Костюк в купальнике набирается сил перед Олимпиадой
В ближайшие недели Марта будет готовиться к ОИ в Париже
12 июля 2024, 16:46 | Обновлено 12 июля 2024, 16:48
1756
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Первая ракетка Украины Марта Костюк опубликовала фото с отдыха.
22-летняя украинка набирается сил после первой половины сезона, во время которой она набрала очков на уровне топ-15 в мире.
На Уимблдоне Марта дошла до третьего раунда и в одиночном, и в парном разряде.
Отметим, что до Олимпийских игр в Париже Марта не планирует играть на других турнирах. В Париже Костюк сыграет в одиночном разряде, а также в парном в дуэте с Даяной Ястремской.
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