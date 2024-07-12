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  4. ФОТО. Бельгийская теннисистка сообщила о своей второй помолвке
WTA
12 июля 2024, 14:57 | Обновлено 12 июля 2024, 15:46
1290
5

ФОТО. Бельгийская теннисистка сообщила о своей второй помолвке

У Грет Миннен радостные изменения в жизни

12 июля 2024, 14:57 | Обновлено 12 июля 2024, 15:46
1290
5
ФОТО. Бельгийская теннисистка сообщила о своей второй помолвке
Инстаграм Греет Миннен

Бельгийские теннисистка Грет Миннен (№80 WTA) объявила о своей помолвке. Избранницу бельгийки зовут Мари Дилс, они являются парой около двух лет.

Миннен провела напряженный, но в то же время успешный 2024 год. Ей удалось попасть в основную сетку всех турниров Grand Slam.

На прошлой неделе на Уимблдоне она проиграла во втором круге итальянке Жасмин Паолини, которая сыграет в финале в субботу.

Отметим, что в декабре 2020-го Миннен объявила о своей помолвке с еще одной теннисисткой Алисон Ван Эйтванк, но в октябре 2021-го пара рассталась.

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Грет Миннен помолвка (обручение) фото lifestyle
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Комментарии 5
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KirTheKing
там много таких ущербных, начиная от билли джин кинг и навратиловой и заканчивая касаткиной..
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-4
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Dikcher
А є відео їхньоі брачной ночі? Друг просить 
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-4
Falko
З Алісон не зрослось - та призналася, що вона не мужиг? )
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-5
C.Пеклов
Ще і дитя народять
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-5
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