ФОТО. Бельгийская теннисистка сообщила о своей второй помолвке

Бельгийские теннисистка Грет Миннен (№80 WTA) объявила о своей помолвке. Избранницу бельгийки зовут Мари Дилс, они являются парой около двух лет.

Миннен провела напряженный, но в то же время успешный 2024 год. Ей удалось попасть в основную сетку всех турниров Grand Slam.

На прошлой неделе на Уимблдоне она проиграла во втором круге итальянке Жасмин Паолини, которая сыграет в финале в субботу.

Отметим, что в декабре 2020-го Миннен объявила о своей помолвке с еще одной теннисисткой Алисон Ван Эйтванк, но в октябре 2021-го пара рассталась.