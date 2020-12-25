ФОТО. Известные бельгийские теннисистки объявили о своей помолвке

Алисон Ван Эйтванк и Грет Миннен собираются пожениться

  • 25.12.2020 13:37
  • 1237 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Известные бельгийские теннисистки объявили о своей помолвке
© Jimmie48 Photography. Алисон ван Эйтванк и Грет Миннен

Бельгийские теннисистки Алисон Ван Эйтванк и Грет Миннен объявили о своей помолвке.
 
«Обручены. С Рождеством», – написала Ван Эйтванк в инстаграме.
 
Девушек уже успела поздравить и Женская теннисная ассоциация. Ван Эйтванк завершила год на 64-м месте в рейтинге WTA, Миннен – на 110-м.
 
Отметим, что в Бельгии однополые браки разрешены с 2003 года.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.12.2020 14:22
    0
    страхополохи... боюсь, ночью не усну
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.12.2020 13:59
    +1
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.12.2020 13:44
    +7
    Є такий нідерландський анекдот, що як дізнатися, коли прямуєш з Нідерландів до Бельгії , що вже перетнув кордон?
    Коли корови стають привабливішими за жінок.
    Негарно, але правдиво.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.12.2020 13:44
    +7
    Є такий нідерландський анекдот, що як дізнатися, коли прямуєш з Нідерландів до Бельгії , що вже перетнув кордон?
    Коли корови стають привабливішими за жінок.
    Негарно, але правдиво.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 25.12.2020 13:59
    +1
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.12.2020 14:22
    0
    страхополохи... боюсь, ночью не усну
    Ссылка
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