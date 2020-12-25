ФОТО. Известные бельгийские теннисистки объявили о своей помолвке

Бельгийские теннисистки Алисон Ван Эйтванк и Грет Миннен объявили о своей помолвке.
«Обручены. С Рождеством», – написала Ван Эйтванк в инстаграме.
Девушек уже успела поздравить и Женская теннисная ассоциация. Ван Эйтванк завершила год на 64-м месте в рейтинге WTA, Миннен – на 110-м.
Отметим, что в Бельгии однополые браки разрешены с 2003 года.
ФОТО. Горячий женский поцелуй. Миннен отпраздновала победу над Ястремской
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Источник — Instagram
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Коли корови стають привабливішими за жінок.
Негарно, але правдиво.
Коли корови стають привабливішими за жінок.
Негарно, але правдиво.
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