Любовь прошла? Ван Эйтванк объявила о разрыве с Миннен

27-летняя бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк сообщила о расставании с 24-летней бельгийской теннисисткой Грет Миннен.

«Грет и я решили сделать перерыв в наших отношениях.

Это тяжелое время для нас обеих. Это наше личное дело, мы не хотим больше комментировать ситуацию.

Нам обеим сейчас нужно время для себя, спасибо за понимание», — написала ван Эйтванк.

В конце 2020 года ван Эйтванк и Миннен объявили о своей помолвке. Пара встречалась больше пяти лет.