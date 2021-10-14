Любовь прошла? Ван Эйтванк объявила о разрыве с Миннен

27-летняя бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк сообщила о расставании с 24-летней бельгийской теннисисткой Грет Миннен.
«Грет и я решили сделать перерыв в наших отношениях.
Это тяжелое время для нас обеих. Это наше личное дело, мы не хотим больше комментировать ситуацию.
Нам обеим сейчас нужно время для себя, спасибо за понимание», — написала ван Эйтванк.
В конце 2020 года ван Эйтванк и Миннен объявили о своей помолвке. Пара встречалась больше пяти лет.
Источник — Instagram
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