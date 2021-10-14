Любовь прошла? Ван Эйтванк объявила о разрыве с Миннен

Бельгийские теннисистки расстались после долгих отношений

  • 14.10.2021 05:15
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Любовь прошла? Ван Эйтванк объявила о разрыве с Миннен
© Instagram. Алисон ван Эйтванк и Грет Миннен

27-летняя бельгийская теннисистка Алисон ван Эйтванк сообщила о расставании с 24-летней бельгийской теннисисткой Грет Миннен.

«Грет и я решили сделать перерыв в наших отношениях.

Это тяжелое время для нас обеих. Это наше личное дело, мы не хотим больше комментировать ситуацию.

Нам обеим сейчас нужно время для себя, спасибо за понимание», — написала ван Эйтванк.

В конце 2020 года ван Эйтванк и Миннен объявили о своей помолвке. Пара встречалась больше пяти лет.

Источник — Instagram

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