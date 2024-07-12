ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Северную Ирландию на Евро-2024 U19

Сборная Украины по футболу U-19 отправилась в Северную Ирландию, где через несколько дней начнет выступления на Евро-2024 U-19.

Сине-желтые будут базироваться в Белфасте, где проведут матч 2-го тура против Норвегии (18 июля).

Встречи 1-го и 3-го туров против хозяев турнира из Северной Ирландии (15 июля) и с Италией (21 июля) украинцы сыграют в Ларне.

9 июля подопечные Дмитрия Михайленко провели спарринг с польским клубом третьей лиги «Олимпия» (Эльблонг) и победили со счетом 2:1.

ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Северную Ирландию на Евро-2024