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Молодежные турниры
12 июля 2024, 05:54 | Обновлено 12 июля 2024, 06:37
434
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Северную Ирландию на Евро-2024 U19

Команда Дмитрия Михайленко будет базироваться в Белфасте

12 июля 2024, 05:54 | Обновлено 12 июля 2024, 06:37
434
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Северную Ирландию на Евро-2024 U19
УАФ

Сборная Украины по футболу U-19 отправилась в Северную Ирландию, где через несколько дней начнет выступления на Евро-2024 U-19.

Сине-желтые будут базироваться в Белфасте, где проведут матч 2-го тура против Норвегии (18 июля).

Встречи 1-го и 3-го туров против хозяев турнира из Северной Ирландии (15 июля) и с Италией (21 июля) украинцы сыграют в Ларне.

9 июля подопечные Дмитрия Михайленко провели спарринг с польским клубом третьей лиги «Олимпия» (Эльблонг) и победили со счетом 2:1.

ФОТО. Сборная Украины U-19 отправилась в Северную Ирландию на Евро-2024

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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