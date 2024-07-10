Юношеская сборная Украины U-19 выиграла спарринг у польского клуба

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) продолжает сбор в Польше, готовясь к финальной части чемпионата Европы 2024 U-19.

9 июля подопечные Дмитрия Михайленко провели спарринг с польским клубом третьей лиги «Олимпией» (Эльблонг) и победили со счетом 2:1.

Украинская команда пропустила с пенальти на 60-й минуте, однако не сникла и сумела переломить ход встречи. На 80-й минуте Пономаренко мощным ударом вколотил мяч в сетку после отскока, а через три минуты он же забил победный гол со штрафного – 2:1.

Тренерский штаб смог пересмотреть весь кадровый потенциал сборной, что даст информацию для размышлений перед экзаменами в Северной Ирландии, куда команда вылетает в четверг, 11 июля.

Товарищеский матч. 9 июля, Польша

Украина U-19 – Олимпия (Эльблонг, Польша) – 2:1 (0:0)

Голы: Пономаренко, 80, 83 – гол, 60 (пен)

Украина U-19 (1-й тайм): Крапивцов, Огарков, Михавко, Балаба, Гусев, Ващенко, Деркач, Цуканов, Гаджиев, Синчук, Богданов.

Украина U-19 (2-й тайм): Бакус (Суркис), Дигтяр, Мельниченко, Балаба, Дрозд, Обинайя, Маткевич, Тутеров, Кревсун, Шевченко, Пономаренко.