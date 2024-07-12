Скала и Прикарпатье разошлись миром в летнем спарринге
Команды забили друг другу в товарищеском матче по два гола
Готовясь к новому сезону, 11 июля Ивано-Франковская команда провела свой третий контрольный матч. Для второлиговой Скалы 1911 это был уже пятый по счету летний спарринг. Поединок прошел на стадионе Медик в Моршине.
В первой половине встречи соперники создали несколько неплохих моментов у обеих ворот, однако до перерыва открыть счет никому не суждено. Ряд проведенных замен в составе франковцев привел к забитым мячам – с интервалом в три минуты Хома и Радульский расписались в воротах Скалы (2:0).
Однако Скале 1911 так же удалось забить дважды, и тоже через три минуты: после фланговой передачи отличился игрок на просмотре, а затем Николишин реализовал пенальти за фол в штрафной прикарпатцев (2:2). В конце поединка забить победный мяч ни одной из команд не удалось.
Следующий спарринг ивано-франковцы сыграют 14 июля с объединенной командой Куликов-Белка.
Товарищеский матч. 11 июля. Моршин
Скала 1911 Стрый – Прикарпатье Ивано-Франковск – 2:2
Голы: игрок на просмотре, 60, Николишин, 63 (пен) – Хома, 52, Радульский, 55.
Прикарпатье (1 тайм): Бобинец, Демкив, Француз, Швец, Рудюк, Титаевский, Бучакчийский, Михальчук, Стадник, Кос, игрок на просмотре.
Во втором тайме на замены выходили: Барасюк, Геник, Радульский, Семка, Цюцюра, Барчук, Хома, Беспалько, два игрока на просмотре.
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