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Товарищеские матчи
ЮКСА
11.07.2024 18:00 – FT 6 : 2
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 03:45 | Обновлено 12 июля 2024, 04:29
53
0

Матч с 8 голами. ЮКСА в спарринге разгромила ФСК Мариуполь

Товарищеский поединок завершился со счетом 6:2 в пользу хрестоносцев

12 июля 2024, 03:45 | Обновлено 12 июля 2024, 04:29
53
0
Матч с 8 голами. ЮКСА в спарринге разгромила ФСК Мариуполь
ФК ЮКСА

Команда ЮКСА одержала вторую подряд убедительную победу на летних сборах. На этот раз крестоносцы одолели ФСК «Мариуполь» (6:2)

ЮКСА продолжает подготовку к старту Первой лиги. В третьем контрольном матче на учебно-тренировочніх сборах команда из Тарасовки уверенно обыграла ФСК «Мариуполь», который в прошлом сезоне выступал в чемпионской группе Первой лиги.

Следующая контрольная игра крестоносцев намечена на понедельник, 15 июля. Соперником подопечных Николая Цымбала станет сумская «Виктория».

Товарищеский матч. 11 июля

18:00. ЮКСА Тарасовка – ФСК Мариуполь – 6:2

Голы: Дедяев, 10, Ховайко, 23, Парагвай, 35, игрок на просмотре, 45, Гоуларт, 49, Проданов, 52 – Петренко, 30 (пен), Мочевинский, 85

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ЮКСА Тарасовка ФСК Мариуполь товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины Габриэл Гуларт Николай Цымбал
Николай Степанюк Источник: ФК ЮКСА
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