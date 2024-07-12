Матч с 8 голами. ЮКСА в спарринге разгромила ФСК Мариуполь
Товарищеский поединок завершился со счетом 6:2 в пользу хрестоносцев
Команда ЮКСА одержала вторую подряд убедительную победу на летних сборах. На этот раз крестоносцы одолели ФСК «Мариуполь» (6:2)
ЮКСА продолжает подготовку к старту Первой лиги. В третьем контрольном матче на учебно-тренировочніх сборах команда из Тарасовки уверенно обыграла ФСК «Мариуполь», который в прошлом сезоне выступал в чемпионской группе Первой лиги.
Следующая контрольная игра крестоносцев намечена на понедельник, 15 июля. Соперником подопечных Николая Цымбала станет сумская «Виктория».
Товарищеский матч. 11 июля
18:00. ЮКСА Тарасовка – ФСК Мариуполь – 6:2
Голы: Дедяев, 10, Ховайко, 23, Парагвай, 35, игрок на просмотре, 45, Гоуларт, 49, Проданов, 52 – Петренко, 30 (пен), Мочевинский, 85
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