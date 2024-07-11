Transfermarkt исправил свою ошибку в отношении экс-игрока Динамо

Накануне «Динамо» официально отрапортовало о расторжении контракта с польским фулбеком Томашом Кендзерой, который выступал за «бело-синих» с лета 2017 года.

Однако после этого портал Transfermarkt сообщил, что Кендзера перешел в ПАОК, а «Динамо» якобы получило за трансфер поляка 400 тысяч евро.

Впрочем, сегодня Transfermarkt свою вопиющую ошибку исправил: Томаш Кендзера ныне значится свободным агентом, а данные о якобы трансферной компенсации, которую получило «Динамо», убраны полностью.

Transfermarkt

Ранее сообщалось, что подписать Кендзеру, помимо ПАОКа, хочет турецкий «Башакшехир».