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  4. Transfermarkt исправил свою ошибку в отношении экс-игрока Динамо
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 18:29 |
841
0

Transfermarkt исправил свою ошибку в отношении экс-игрока Динамо

Никаких денег за Томаша Кендзеру киевский клуб не получал

11 июля 2024, 18:29 |
841
0
Transfermarkt исправил свою ошибку в отношении экс-игрока Динамо
instagram.com/tkedziora94

Накануне «Динамо» официально отрапортовало о расторжении контракта с польским фулбеком Томашом Кендзерой, который выступал за «бело-синих» с лета 2017 года.

Однако после этого портал Transfermarkt сообщил, что Кендзера перешел в ПАОК, а «Динамо» якобы получило за трансфер поляка 400 тысяч евро.

Впрочем, сегодня Transfermarkt свою вопиющую ошибку исправил: Томаш Кендзера ныне значится свободным агентом, а данные о якобы трансферной компенсации, которую получило «Динамо», убраны полностью.

Transfermarkt

Ранее сообщалось, что подписать Кендзеру, помимо ПАОКа, хочет турецкий «Башакшехир».

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Томаш Кендзера Динамо Киев ПАОК трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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