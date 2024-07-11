Стало известно, когда Мбаппе начнет тренироваться с Реалом
Форвард приступит к работе 8 августа
Стало известно, когда звездный новичок «Реала» Килиан Мбаппе начнет тренироваться со своими новыми партнерами по команде. По информации испанских СМИ, это произойдет 8 августа, после того, как «Реал» вернется из предсезонного турне в США.
Сейчас у 25-летнего француза отпуск после выступлений на Евро-2024. При этом не исключено, что он решит свой отпуск сократить.
Ранее сообщалось о том, что презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» состоится 16 июля. Форвард будет выступать за мадридский клуб под 9-м номером.
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