Охраннику повезло. Мората сможет сыграть в финале Евро-2024

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Альваро Мората принял участие в тренировке сборной, при этом он был в хорошем расположении духа.

«Хорошие новости для болельщиков сборной Испании. Альваро Мората, который был под вопросом на финал из-за травмы, пришел на тренировку улыбающимся и готовым к занятию в общей группе», – сказано в сообщении.

9 июля состоялся матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1)



После матча один из болельщиков выбежал на поле. Охранник, который хотел его поймать, поскользнулся и в момент падения снес испанского нападающего Альваро Морату, после чего игрок стал хромать.

Испанские СМИ писали, что Альваро мог пропустить финал чемпионата Европы, но, к счастью, все обошлось.

Финальный матч Евро-2024 Испания – Англия состоится в Берлине 14 июля. Начало в 22:00 по Киеву.