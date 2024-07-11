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  4. СУАРЕС: «Раздражает манера издеваться, праздновать, в этом нет смысла»
Кубок Америки
11 июля 2024, 14:12 |
592
0

СУАРЕС: «Раздражает манера издеваться, праздновать, в этом нет смысла»

Нападающий сборной Уругвая прокомментировал потасовку после матча его команды против Колумбии

11 июля 2024, 14:12 |
592
0
СУАРЕС: «Раздражает манера издеваться, праздновать, в этом нет смысла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал потасовку после матча его команды против Колумбии.

«Всегда есть стычки, смех, слова и прочее. Но больше всего раздражает манера издеваться, праздновать, в этом нет никакого смысла. Мы выбили Бразилию, и никто не прошел перед бразильскими игроками.

Наоборот, мы пошли поприветствовать их, мы коллеги по полю, мы знаем, какие страдания переживаешь при поражении. Проходить так перед коллегой по профессии выглядит некрасиво, но Всевышний все видит, и все возвращается»

Сегодня утром сборная Уругвая вылетела с турнира, проиграв Колумбии в полуфинале.

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Алексей Тиньков Источник: Mundo Deportivo
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