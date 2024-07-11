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Кубок Америки
11 июля 2024, 09:44 |
289
0

Уругвай – Колумбия – 0:1. Очередной ассист Хамеса. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Копа Америка

11 июля 2024, 09:44 |
289
0
Уругвай – Колумбия – 0:1. Очередной ассист Хамеса. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 июля состоялся матч 1/2 финала Копа Америка 2024 между сборными Уругвая и Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев.

Единственный гол на 39-й минуте забил Джефферсон Лерма. Ассист на него отдал Хамес Родригес, который оформил 6-ю голевую передачу на этом турнире, установив рекорд соревнований по этому показателю.

В конце первого тайма с поля был удален защитник Колумбии Даниэль Муньос, который получил две желтые карточки.

Копа Америка 2024. 1/2 финала. 11 июля

Уругвай – Колумбия – 0:1

Гол: Лерма, 39

Удаление: Муньос, 45+1

Видеообзор матча

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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