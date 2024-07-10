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11.07.2024 03:00 - : -
Колумбия
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Кубок Америки
10 июля 2024, 20:28 |
317
0

Уругвай – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

10 июля 2024, 20:28 |
317
0
Уругвай – Колумбия. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Копа Америка 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля на «Банк оф Америка Стэдиум» пройдет матч полуфинала Копа Америка, в котором сборная Уругвая встретится со сборной Колумбии. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Уругвай

Команда не без проблем пробилась на прошлый чемпионат мира. Но там не получилось выйти из группы, и все восприняли это как сход со сцены звездного поколения. Менять состав взялся Марсело Бьелса, и он справляется хорошо. Подтверждением стал еще старт квалификации чемпионата мира, с четырьмя победами в 6 турах. Подтверждают свой уровень игроки и на нынешнем турнире. На групповом этапе чарруа и вовсе смогли выиграть все три поединка. Причем, уже обеспечив себе выход в плей-офф после солидных побед над Панамой (3:1) и Боливией (5:0), все равно сборная не дала спуска команде Соединенных Штатов, не только не пропустив, но и забив в середине второго тайма. Не было голов только с Бразилией, но и там после нулевой ничьей получилось выиграть серию пенальти. Другой вопрос, сколько сил потратили на то, чтобы выбить пентакампеонов.

Ставки на матч Уругвай – Колумбия

Колумбия

Сборная, в отличие от своего следующего соперника, не смогла пробиться на мундиаль. Но при этом уже в товарищеских поединках 2022-2023 получалось обходиться без поражений. И даже когда начались официальные матчи, прошлой осенью в рамках квалификации к следующему чемпионату мира, все равно чередовались победы и ничьи. На хорошем уровне кофейные показали себя и уже в Соединенных Штатах. Парагваю забили дважды еще до перерыва, закончив 2:1, после чего разгромили Коста-Рику 3:0. Только Бразилия сумела сыграть вничью с этой командой, обменявшись голами. Ну, а в 1/4 финала был в соперниках аутсайдер, Панама. Той забили уже на 8-й минуте, к исходу четверти часа удвоили счет, а закончили тем, что на 90+ минуте оформили разгромные 5:0.

Статистика личных встреч

В последних 6 поединках четырежды была ничья. Еще по разу выиграли Уругвай в основное время и Колумбия по пенальти в четвертьфинале прошлой Копа Америка.

Прогноз

GGBET ждет равной и не особенно зрелищной борьбы. Но обе стороны выложатся ради победы - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,87).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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