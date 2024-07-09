Кубок Америки09 июля 2024, 10:54 | Обновлено 09 июля 2024, 10:55
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Уругвай – Колумбия. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 11 июля и стартует в 03:00
09 июля 2024, 10:54 | Обновлено 09 июля 2024, 10:55
93
0
11 июля в 03:00 в американском городе Шарлотт состоится матч полуфинала Копа Америки 2024 между сборными Уругвая и Колумбии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В финале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Аргентина – Канада.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.
Уругвай – Колумбия. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
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