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Кубок Америки
Уругвай
11.07.2024 03:00 - : -
Колумбия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
09 июля 2024, 10:54 | Обновлено 09 июля 2024, 10:55
93
0

Уругвай – Колумбия. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 11 июля и стартует в 03:00

09 июля 2024, 10:54 | Обновлено 09 июля 2024, 10:55
93
0
Уругвай – Колумбия. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
DAZN. Уругвай – Колумбия

11 июля в 03:00 в американском городе Шарлотт состоится матч полуфинала Копа Америки 2024 между сборными Уругвая и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Аргентина – Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Уругвай – Колумбия. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Аргентина – Канада. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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