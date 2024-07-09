11 июля в 03:00 в американском городе Шарлотт состоится матч полуфинала Копа Америки 2024 между сборными Уругвая и Колумбии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Аргентина – Канада.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Уругвай – Колумбия. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE