Минай и Буковина разошлись миром в контрольном матче

10 липня «Буковина» провела черговий контрольний поєдинок закарпатського етапу підготовки. «Жовто-чорні» на виїзді зустрілися з «Минаєм».

Лише вдруге цього міжсезоння «Буковина» провела контрольний матч у звичайному форматі 2 тайми по 45 хвилин. Чернівчани дуже впевнено та агресивно розпочали поєдинок. На 3-й хвилині Андрій Андрейчук ледь не дістався до подачі Данила Гончарука, а за хвилину Богдан Бойчук на швидкості увірвався до штрафного майданчика господарів поля, проте не зумів щільно пробити по воротах. На 7-й хвилині «жовто-чорні» створили справжній момент для взяття воріт: той же Бойчук із меж площі воріт суперника замикав простріл Гончарука, проте удар Богдана відбила поперечина воріт.

«Минай» досить швидко дав гiдну відповідь. Після пасу Владислава Вакули на ударну позицію вийшов Єгор Гунічев, проте форвард минайців змарнував цей момент невдалим ударом. Трохи згодом Данило Каневцев з труднощами парирував удар з-за меж штрафного майданчика «Буковини». На 26-й хвилині підопічні Желька Любеновича втратили чудову нагоду відкрити рахунок. Юрій Дудник поблизу власного штрафного майданчика невдало обробив м'яч, і Гунічев майже вискочив віч-на-віч з Каневцевим, проте захисник та голкіпер спільними зусиллями виправили становище, не давши супернику комфортно пробити по воротах.

Дуже цікава та змістовна у виконанні обох команд гра тривала й надалі. На перерву буковинська команда зуміла піти, ведучи в рахунку. Масована атака «Буковини» на 35-й хвилині завершилася чітким ударом метрів із 14 Арсенія Кілєвого – 1:0. При цьому хавбек чернівецької команди поставив крапку в атаці, коли вона продовжилася другим темпом.

За кілька хвилин «Минай» цілком міг зрівняти рахунок. Націлену подачу екс-гравця «Буковини» Владислава Дворовенка замикав Гунічев, проте після удару форварда головою чернівецької команду врятувала поперечина воріт.

У перерві у складі буковинської команди відбулася лише одна заміна: замість Данила Гончарука на поле вийшов Віталій Фарасеєнко. У той же час у складі господарів поля сталося набагато більше перестановок.

Загалом друга половина зустрічі вийшла менш багатою на події, ніж перша. Однак при цьому закарпатському клубу в останню чверть години вдалося уникнути поразки. У штрафному майданчику «Буковини» м'яч знайшов руку когось із гравців, після чого арбітр поєдинку призначив пенальті. Його чітким ударом реалізував Павло Тищук. Буквально за хвилину до цього моменту у складі нашої команди відбулася ціла низка замін.

У підсумку втрете на закарпатському зборі «жовто-чорні» зіграли зі своїм суперником унічию. Свій наступний i заключний контрольний матч під час навчально-тренувального збору на Закарпатті «Буковина» проведе 14 липня. Суперником буде представник УПЛ - львiвськi «Карпати».

Товариський матч

10 липня. Минай. «Минай-Арена».

Минай – Буковина Чернівці – 1:1

Голи: Тищук, 77 (пен) – Кiлєвий, 35

Буковина: Каневцев (Пономаренко, 61), Шинкаренко (Бусько, 76), Дудник (гравець на переглядi, 76), Лопирьонок (Новотрясов, 76), Рудавський (Морговський, 76), Кольцов (Бодня, 76), Хамелюк (Глущук, 76), Кiлєвий (Тищенко, 76), Бойчук (Голуб, 76), Гончарук (Фарасєєнко, 46; Гора, 61), Андрейчук (Гiрний, 76).

Минай (старт): Бандура, Кисiль, Скиба, гравець на переглядi, гравець на переглядi, гравець на переглядi, Дворовенко, Караблін, Ременяк, Вакула, Гунiчев.

На замiни виходили: Шалфєєв, Прокопчук, Чуєв, Дмитрук, Воробчак, Тищук.

Відеоогляд матчу