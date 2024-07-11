РИВАЛДО: «Наша сборная переживает сложный период»

Легенда сборной Бразилии Ривалдо рассказал о том, чего сейчас не хватает команде.

«Футболисты должны нести ответственность. Выступление на Копа Америка было разочарованием для Бразилии. Наша сборная переживает сложный период в плане состава – у многих игроков не хватает опыта участия в таких важных матчах. Некоторые футболисты оказались не готовы к уровню турнира. Соперники чувствуют нашу неопытность и уже не боятся нас, как раньше.

Когда видишь, что тренер меняет опытных игроков, способных переломить ход матча, пытаясь выиграть на последних минутах, но оставляет 17-летнего новичка – понимаешь, что что-то не так. Такие игроки, как Родриго, Рафинья или Пакета должны биться до конца, даже если речь идет о серии пенальти. Вы когда-нибудь видели, чтобы Месси или Роналду заменяли в такой ситуации? Меня никогда не меняли на Копа Америка и двух чемпионатах мира, где я играл. Только раз против Коста-Рики, и то чтобы выпустить Кака, когда мы уже вели в счете.

Стоит вызвать 6-10 игроков из бразильского чемпионата, как это сделал Фелипао в 2002 году, когда мы стали чемпионами мира. Нам всегда не хватает Неймара. Думаю, сборная станет намного сильнее с его возвращением. Не считаю возраст проблемой – Аргентина выиграла ЧМ с 35-летним Месси. На ЧМ-2026 Неймар будет даже моложе».

Бразилия вылетела с Копа Америка-2024 на стадии 1/4, уступив Уругваю в серии пенальти.