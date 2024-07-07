Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти
«Селесао» в послематчевой серии 11-метровых ударов уступили со счетом 2:4
Утром 7 июля состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии.
После основного времени матча, которое завершилось со счётом 0:0, игра перешла в серию пенальти, где Уругвай оказался точнее и победил со счётом 4:2.
Однако после матча большинство зрителей обнаружили интересную деталь. Главный тренер Уругвая Марсело Бьелса в перерыве между основным временем и серией пенальти стоял и объяснял что-то игрокам своей сборной. В то время, как бразильского наставника Доривала Жуниора игроки даже не впустили в командный круг.
Уругвай вышел в полуфинал турнира, где 11 июля сыграет против Колумбии.
Antes da Copa América, soubemos que a seleção cobrou postura, tirar cabelo colorido, brincos, evitar danças...— ⚽ (@DoentesPFutebol) July 7, 2024
Na foto, a postura do professor Bielsa, com sua seleção uruguaia. Comandando a disputa por pênaltis, passando sua palavra.
Abaixo, nossa seleção perdida. Treinador… pic.twitter.com/xhQ2oZSOCj
Pero que es esto. Al entrenador de Brasil lo dejan fuera del círculo y levanta el dedo para decir algo y como no le hacen caso se rasca la cabeza jajajajajajajajajajajjajajajajajajajjaajsjajajajajaja que vergüenza de Selección 😭😭😭 pic.twitter.com/HqQtI1wfx9— Torren (@Torren__) July 7, 2024
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