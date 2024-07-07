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Кубок Америки
07 июля 2024, 13:58 |
1475
2

Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти

«Селесао» в послематчевой серии 11-метровых ударов уступили со счетом 2:4

07 июля 2024, 13:58 |
1475
2
Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бразилии

Утром 7 июля состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии.

После основного времени матча, которое завершилось со счётом 0:0, игра перешла в серию пенальти, где Уругвай оказался точнее и победил со счётом 4:2.

Однако после матча большинство зрителей обнаружили интересную деталь. Главный тренер Уругвая Марсело Бьелса в перерыве между основным временем и серией пенальти стоял и объяснял что-то игрокам своей сборной. В то время, как бразильского наставника Доривала Жуниора игроки даже не впустили в командный круг.

Уругвай вышел в полуфинал турнира, где 11 июля сыграет против Колумбии.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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AndiM
Ну коли різні регбісти і сундукови по указці якогось олігарху щось вирішують в роздягальні, поки тренер десь ховається - то з цього нікуя хорошого не вийде.
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-1
Stanislav Matusevych
Ребров-2?
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-1
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