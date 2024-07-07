Решали без тренера. Почему Бразилия проиграла в серии пенальти

Утром 7 июля состоялся матч Кубка Америки, в котором встречались национальные сборные Уругвая и Бразилии.



После основного времени матча, которое завершилось со счётом 0:0, игра перешла в серию пенальти, где Уругвай оказался точнее и победил со счётом 4:2.



Однако после матча большинство зрителей обнаружили интересную деталь. Главный тренер Уругвая Марсело Бьелса в перерыве между основным временем и серией пенальти стоял и объяснял что-то игрокам своей сборной. В то время, как бразильского наставника Доривала Жуниора игроки даже не впустили в командный круг.



Уругвай вышел в полуфинал турнира, где 11 июля сыграет против Колумбии.

Antes da Copa América, soubemos que a seleção cobrou postura, tirar cabelo colorido, brincos, evitar danças...



Na foto, a postura do professor Bielsa, com sua seleção uruguaia. Comandando a disputa por pênaltis, passando sua palavra.



Abaixo, nossa seleção perdida. Treinador… pic.twitter.com/xhQ2oZSOCj — ⚽ (@DoentesPFutebol) July 7, 2024