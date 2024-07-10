Киченок / Павич – Эйкери / Гонсалес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля украинская теннисистка Людмила Киченок прожолжит выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, сразятся против дуєта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Максимо Гонсалес (Аргентина). Ориентиоремя начала поединка – не ранее 19:00 по Киеву.

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Победители встречи в 1/4 финала сразятся против тандема Натаниэль Леммонс / Эна Сибахара.

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