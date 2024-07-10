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  4. Киченок / Павич – Эйкери / Гонсалес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
10 июля 2024, 17:28 | Обновлено 10 июля 2024, 17:44
183
1

Киченок / Павич – Эйкери / Гонсалес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда микста на Уимблдоне

10 июля 2024, 17:28 | Обновлено 10 июля 2024, 17:44
183
1
Киченок / Павич – Эйкери / Гонсалес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

10 июля украинская теннисистка Людмила Киченок прожолжит выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче первого раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, сразятся против дуєта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Максимо Гонсалес (Аргентина). Ориентиоремя начала поединка – не ранее 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победители встречи в 1/4 финала сразятся против тандема Натаниэль Леммонс / Эна Сибахара.

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Ульрикке Эйкери Максимо Гонсалес Людмила Киченок Мате Павич смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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C.Пеклов
По-перше не 1 раунду,а другого.По-друге,а коли пару з Остапой будуть грати?
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