Киченок / Павич – Эйкери / Гонсалес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда микста на Уимблдоне
10 июля украинская теннисистка Людмила Киченок прожолжит выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.
В матче первого раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, сразятся против дуєта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Максимо Гонсалес (Аргентина). Ориентиоремя начала поединка – не ранее 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победители встречи в 1/4 финала сразятся против тандема Натаниэль Леммонс / Эна Сибахара.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педриньо может стать игроком сборной Украины?
Поединок состоится 10 июля, ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву