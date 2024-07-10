Уимблдон10 июля 2024, 19:20 |
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Киченок и Павич снялись с микста на Уимблдоне
Людмила и Мате не смогут защитить прошлогодний титул
10 июля 2024, 19:20 |
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Украинская теннисистка Людмила Киченок досрочно завершила выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.
В матче второго раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, должны были сразиться против дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Максимо Гонсалес (Аргентина), но отказались от участия.
Эйкери и Гонсалес далее сыграют против тандема Натаниэль Леммонс / Эна Сибахара.
Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич – действующие чемпионы.
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