Киченок и Павич снялись с микста на Уимблдоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок досрочно завершила выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче второго раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, должны были сразиться против дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Максимо Гонсалес (Аргентина), но отказались от участия.

Эйкери и Гонсалес далее сыграют против тандема Натаниэль Леммонс / Эна Сибахара.

Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич – действующие чемпионы.