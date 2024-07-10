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  4. Киченок и Павич снялись с микста на Уимблдоне
Уимблдон
10 июля 2024, 19:20 |
141
0

Киченок и Павич снялись с микста на Уимблдоне

Людмила и Мате не смогут защитить прошлогодний титул

10 июля 2024, 19:20 |
141
0
Киченок и Павич снялись с микста на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Мате Павич

Украинская теннисистка Людмила Киченок досрочно завершила выступления на Уимблдоне в парном смешанном разряде.

В матче второго раунда микста украинка и Мате Павич из Хорватии, посеянные под 3-м номером, должны были сразиться против дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Максимо Гонсалес (Аргентина), но отказались от участия.

Эйкери и Гонсалес далее сыграют против тандема Натаниэль Леммонс / Эна Сибахара.

Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич – действующие чемпионы.

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Людмила Киченок Максимо Гонсалес Мате Павич смотреть онлайн Ульрикке Эйкери Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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