Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона
Надежда и Тимеа проиграли седьмым сеяным американкам
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Тимеа Бабош из Венгрии уступили 7-му сеяному дуэту из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
Уимблдон. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – 6:1, 2:6, 0:6
Надежда Киченок показала свой лучший результат на Уимблдоне в женском парном разряде. Также для нее это был второй четвертьфинал турниров Grand Slam подряд. До Ролан Гаррос 2024 не было ни одного.
Для Киченок и Бабош это был первый совместный турнир.
Доулхайд и Кравчик далее сразятся с победительницами матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [8] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2].
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