Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Тимеа Бабош из Венгрии уступили 7-му сеяному дуэту из США ​Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда

Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – 6:1, 2:6, 0:6

Надежда Киченок показала свой лучший результат на Уимблдоне в женском парном разряде. Также для нее это был второй четвертьфинал турниров Grand Slam подряд. До Ролан Гаррос 2024 не было ни одного.

Для Киченок и Бабош это был первый совместный турнир.

Доулхайд и Кравчик далее сразятся с победительницами матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [8] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2].