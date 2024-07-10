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  4. Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона
Уимблдон
10 июля 2024, 14:45 | Обновлено 10 июля 2024, 15:01
283
1

Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона

Надежда и Тимеа проиграли седьмым сеяным американкам

10 июля 2024, 14:45 | Обновлено 10 июля 2024, 15:01
283
1
Киченок и Бабош не сумели выйти в парный полуфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на Уимблдоне в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Тимеа Бабош из Венгрии уступили 7-му сеяному дуэту из США ​Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик – 6:1, 2:6, 0:6

Надежда Киченок показала свой лучший результат на Уимблдоне в женском парном разряде. Также для нее это был второй четвертьфинал турниров Grand Slam подряд. До Ролан Гаррос 2024 не было ни одного.

Для Киченок и Бабош это был первый совместный турнир.

Доулхайд и Кравчик далее сразятся с победительницами матча Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд [8] – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф [2].

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Надежда Киченок Тимеа Бабош Кэролайн Доулхайд Дезире Кравчик Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
Не поганий результат. Хочеться, щоб Надя, як і сестра, знайшла постійну пару, а то ж для кращих результатів зв"язок треба награвати, а вона майже кожен турнір з новою партнеркою, в постійному пошуку...
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