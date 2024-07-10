Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

Во втором раунде украинка сразится против итальянки Лучии Бронцетти (№81 WTA). Время начала поединка – 13:40 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

Дале по сетке Андрея Миту (№211 WTA) или Эльза Жакемо (№151 WTA).

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