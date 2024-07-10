Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 июля 2024, 13:30 | Обновлено 10 июля 2024, 13:31
391
0

Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Контрексевиле

10 июля 2024, 13:30 | Обновлено 10 июля 2024, 13:31
391
0
Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

10 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№184 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

Во втором раунде украинка сразится против итальянки Лучии Бронцетти (№81 WTA). Время начала поединка – 13:40 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

Дале по сетке Андрея Миту (№211 WTA) или Эльза Жакемо (№151 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Байндл победно стартовала на турнире WTA 125 во Франции
Катерина Байндл – Кароль Монне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байндл получила первую соперницу на турнире WTA 125 во Франции
Катерина Байндл (Козлова) смотреть онлайн Лючия Бронцетти
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
Футбол | 10 июля 2024, 12:55 28
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо
В УАФ отреагировали на информацию о натурализации Педриньо

В УАФ опровергли слухи о таком предложении

Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Футбол | 10 июля 2024, 07:05 12
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024

Главным фаворитом теперь является Джуд Беллингем

Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона
Теннис | 09.07.2024, 21:13
Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона
Стала известна соперница Векич в полуфинале Уимблдона
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Теннис | 10.07.2024, 13:40
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Другие виды | 09.07.2024, 16:24
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 2
Футбол
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
08.07.2024, 14:11 5
Война
Геращенко обратилась к Магучих после установления нового мирового рекорда
Геращенко обратилась к Магучих после установления нового мирового рекорда
08.07.2024, 13:51 3
Другие виды
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
08.07.2024, 14:33 16
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
10.07.2024, 07:26 23
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем