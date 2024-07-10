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Франция
10 июля 2024, 09:33 | Обновлено 10 июля 2024, 09:40
129
0

Гризманн пояснил причины поражения Франции от Испании

Нападающий – о полуфинале Евро-2024

10 июля 2024, 09:33 | Обновлено 10 июля 2024, 09:40
129
0
Гризманн пояснил причины поражения Франции от Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал оценку поражению команды в полуфинальном поединке чемпионата Европы 2024 с командой Испании (1:2).

«Нам не хватило оборонительной прочности и свежести. Соперник был лучше. Мы знали, что они хорошо бьют издали, и мы пропустили после такого удара. Мы знали, что Ямаль левша, но дали ему пробить с левой ноги. Этот гол подкосил нас, а второй гол через четыре минуты нас прибил. Это футбол, сегодня мы проиграли. Но мы проиграли большой команде – сборной Испании. У нас не может быть каких оправданий. Соперник был лучше нас во всем», – заявил Гризманн.

Как известно, сборная Испании достигла финала Евро-2024 с уникальным достижением в истории.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн стал рекордсменом сборной Франции.

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Евро-2024 Антуан Гризманн Испания - Франция сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: TF1
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