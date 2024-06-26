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  4. Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама
Франция
26 июня 2024, 09:55 | Обновлено 26 июня 2024, 10:02
327
0

Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама

Антуан провел 33-й матч за «трехцветных» на топовых турнирах

26 июня 2024, 09:55 | Обновлено 26 июня 2024, 10:02
327
0
Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий Антуан Гризманн в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 между сборными Франции и Польши (1:1) довел свой показатель игр за французскую команду на крупных международных турнирах до 33 матчей.

Это новый рекорд сборной Франции в истории ее выступления на чемпионатах Европы и мира.

По 32 матча на крупных турнирах в состав французской команды сыграли Лилиан Тюрам и Оливье Жиру, у Тьерри Анри 28 поединка, а у Зинедина Зидана – 26.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.

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Антуан Гризманн сборная Франции по футболу Евро-2024 Оливье Жиру Лилиан Тюрам
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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