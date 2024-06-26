Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама

Нападающий Антуан Гризманн в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 между сборными Франции и Польши (1:1) довел свой показатель игр за французскую команду на крупных международных турнирах до 33 матчей.

Это новый рекорд сборной Франции в истории ее выступления на чемпионатах Европы и мира.

По 32 матча на крупных турнирах в состав французской команды сыграли Лилиан Тюрам и Оливье Жиру, у Тьерри Анри 28 поединка, а у Зинедина Зидана – 26.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.