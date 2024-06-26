Франция26 июня 2024, 09:55 | Обновлено 26 июня 2024, 10:02
327
0
Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама
Антуан провел 33-й матч за «трехцветных» на топовых турнирах
26 июня 2024, 09:55 | Обновлено 26 июня 2024, 10:02
327
0
Нападающий Антуан Гризманн в матче 3-го тура чемпионата Европы 2024 между сборными Франции и Польши (1:1) довел свой показатель игр за французскую команду на крупных международных турнирах до 33 матчей.
Это новый рекорд сборной Франции в истории ее выступления на чемпионатах Европы и мира.
По 32 матча на крупных турнирах в состав французской команды сыграли Лилиан Тюрам и Оливье Жиру, у Тьерри Анри 28 поединка, а у Зинедина Зидана – 26.
Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2024, 08:05 18
«Хочется чуда и немножко вина»
Футбол | 26 июня 2024, 06:23 5
Дания сыграет против Германии, а Англия и Словения ждут оппонентов
Футбол | 26.06.2024, 07:23
Бокс | 25.06.2024, 13:10
Футбол | 25.06.2024, 10:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.06.2024, 20:50 3
25.06.2024, 22:31 13
25.06.2024, 18:22 2
24.06.2024, 21:45 11
24.06.2024, 12:32
25.06.2024, 00:17
25.06.2024, 12:33 11
25.06.2024, 07:28 10