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Аргентина
10.07.2024 03:00 – FT 2 : 0
Канада
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Кубок Америки
10 июля 2024, 06:41 | Обновлено 10 июля 2024, 07:33
1139
0

Аргентина – Канада – 2:0. Мячи Альвареса и Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального поединка Копа Америка

10 июля 2024, 06:41 | Обновлено 10 июля 2024, 07:33
1139
0
Аргентина – Канада – 2:0. Мячи Альвареса и Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес и Лионель Месси

В ночь на 10 июля на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел полуфинал Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины уверенно обыграла сборную Канады (2:0) и вышла в финал Копа Америка.

Победу аргентинцам принесли голы звездных футболистов – Хулиана Альвареса и Лионеля Месси.

Аргентина сыграет в финале с Уругваем или Колумбией, полуфинал между этими командами пройдет в ночь на 11 июля.

Копа Америка. 1/2 финала

10 июля, Ист-Рутерфорд

03:00. Аргентина Канада – 2:0

Голы: Хулиан Альварес, 22, Лионель Месси, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Аргентина).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
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Голы Альвареса и Месси принесли Аргентине путевку в финал Копа Америка
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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