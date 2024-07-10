В ночь на 10 июля на «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США) прошел полуфинал Копа Америка 2024.

Сборная Аргентины уверенно обыграла сборную Канады (2:0) и вышла в финал Копа Америка.

Победу аргентинцам принесли голы звездных футболистов – Хулиана Альвареса и Лионеля Месси.

Аргентина сыграет в финале с Уругваем или Колумбией, полуфинал между этими командами пройдет в ночь на 11 июля.

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Копа Америка. 1/2 финала

10 июля, Ист-Рутерфорд

03:00. Аргентина – Канада – 2:0

Голы: Хулиан Альварес, 22, Лионель Месси, 51

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