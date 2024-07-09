10 июля на «Мидоулендс Стэдиум» пройдет матч полуфинала Копа Америка, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Канады. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда всегда считается одной из сильнейших не только в Америке, но и в мире. Но долгое время не получалось брать титулы, при этом неоднократно уступали в финалах. Все изменилось при Скалони, и в Соединенные Штаты Месси и компания приехали в статусе победителей и прошлой Копы, и, наконец-то мундиаля. И на самом турнире играли гроссмейстерски, выдав на групповом этапе сухие победы. Но Эквадор в четвертьфинале создал фавориту немало проблем. Несмотря на то, что Эннер Валенсия не реализовал пенальти, на 90+ минуте трехцветные вырвали ничью. Благо, что Эмилиано Мартинес никуда не дел свое умение выигрывать серии пенальти - так случилось и сейчас, хотя все началось с промаха Месси, что угодил своим ударом в перекладину.

Ставки на матч Аргентина – Канада

Канада

Сборная долго вообще не котировалась даже на уровне КОНКАКАФ. Но нынешнее поколение смогло прибавить, что проявилось в выходе на прошлый чемпионат мира, впервые после 80-х лет прошлого века. Уже хорошие результаты достигнуты и на Копе Америка - в отличие от более рейтинговых США и Мексики, подопечные Джесси Марша вышли из группы, хотя начинали с поражения 0:2, как раз аргентинцам. Победа над Перу за счет единственного гола Дэвиса, и 0:0 с Чили позволили взять второе место в квартете. А в 1/4 финала кленовые листья, не удержав преимущество над Венесуэлой в игровое время, все-таки выбили винных в затяжной серии пенальти. Теперь попытаются прибавить и что-то противопоставить своему обидчику по групповому раунду.

Статистика личных встреч

В 2010-м году альбиселестес разгромили спарринг-партнера из Северной Америки 5:0. В первом туре они победили скромнее, 2:0.

Прогноз

GGBET считает, что ничего за прошедшие пару недель не изменилось, и Месси и компания смогут как минимум повторить итог стартового тура. Ставим на победу фаворита при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,11).