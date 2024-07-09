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Кубок Америки
Аргентина
10.07.2024 03:00 - : -
Канада
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Америки
09 июля 2024, 10:42 |
136
0

Аргентина – Канада. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 10 июля и стартует в 03:00

09 июля 2024, 10:42 |
136
0
Аргентина – Канада. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

10 июля в 03:00 в американском городе Ист-Ратерфорд состоится матч полуфинала Копа Америки 2024 между сборными Аргентины и Канады.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финале победитель этого поединка сыграет с победителем пары Уругвай – Колумбия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO.

Аргентина – Канада. Полуфинал Копа Америка 2024. Смотреть онлайн. LIVE

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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