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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 21:27 |
784
0

Обнародован рейтинг самых дорогих свободных агентов с украинским паспортом

Версия Transfermarkt: Кащук, Ракицкий и другие

10 июля 2024, 21:27 |
784
0
Обнародован рейтинг самых дорогих свободных агентов с украинским паспортом
Twitter

Портал Transfermarkt обнародовал рейтинг самых дорогих свободных агентов с украинским паспортом.

Лидером рейтинг является Алексей Кащук, контракт которого расценивается в 1.80 млн евро. Недавно Алексей попрощался с донецким «Шахтером».

На второй позиции расположился Ярослав Ракицкий (1.00 млн евро), который также в июне покинул состав «горняков».

Топ-3 замыкает Владислав Калитвинцев. Его последней командой была «Александрия». Трансферная стоимость Калитвинцева расценивается в 600 тысяч евро.

На 4-й строчке – Богдан Милованов (500 тысяч евро). В прошлом сезоне он выступал за португальскую «Ароку».

С 5-го по 8-е место расположились: Роман Дебелко (последний клуб – «Кривбасс»), Алексей Хобленко (последний клуб – ЛНЗ), Даниил Варакута (последний клуб – «Черноморец») и Сергей Болбат (последний клуб – «Колос»). Цена их контрактов – 400 тысяч евро.

На 9-й позиции – Станислав Шарай (350 тысяч евро), который недавно покинул «Верес». Далее в рейтинге Transfermarkt аж 12 украинцев, чьи контракты расцениваются в 300 тысяч евро.

Топ-9 самых дорогих свободных агентов с украинским паспортом:

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Transfermarkt Владислав Калитвинцев Богдан Милованов Алексей Хобленко Даниил Варакута Алексей Кащук Ярослав Ракицкий Сергей Болбат Роман Дебелко Станислав Шарай рейтинг свободный агент
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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