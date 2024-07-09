Уимблдон09 июля 2024, 20:39 |
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Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Уимблдоне
09 июля 2024, 20:39 |
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10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.
В матче 1/4 финала 21-я сеяная украинка сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 15:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 5-я встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Аленой Остапенко (№14 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA).
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