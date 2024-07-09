Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала 21-я сеяная украинка сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 15:30 по Киеву.

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Это будет 5-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Аленой Остапенко (№14 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA).

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