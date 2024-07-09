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  4. Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
09 июля 2024, 20:39 |
118
0

Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Уимблдоне

09 июля 2024, 20:39 |
118
0
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче 1/4 финала 21-я сеяная украинка сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Аленой Остапенко (№14 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA).

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Елена Рыбакина Элина Свитолина смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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