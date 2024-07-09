10 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) проведет поединок 1/4 финала Уимблдона-2024.

Украинка выйдет на корт против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 4). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала игры – 15:30 по Киеву.

Элина Свитолина

Элина Свитолина достаточно уверенно добралась до этой стадии травяного мейджора и находится в шаге от того, чтобы защитить очки за прошлогодний полуфинал.

На своем пути к 1/4 финала украинка одолела Магду Линетт, Юле Нимайер, Онс Жабер и Ван Синьюй. Проблемы Элине создала только Линетт, хотя и там Свитолина могла закрыть соперницу в двух партиях.

Сейчас у Свитолиной действительно реальный шанс впервые в карьере выиграть титул Grand Slam. Пофантазируем: выиграть у Рыбакиной, одолеть Остапенко, банально перебегать ее, выйти в финал, где не будет соперницы элитного уровня, отдать все силы и провести матч жизни.

Но сейчас – Рыбакина. Елена - абсолютно неудобная оппонентка. Вдобавок ко всему, еще и с отличной подачей, которая не подводит ее на этом турнире. Ну и важно учесть, что в 2022 году она выиграла титул Уимблдонского турнира.

Если разбирать игру Элины, то в поединках с Линетт и Нимайер вопросы имеются, а вот с Жабер и Ван Синьюй – чуть ли не идеальный теннис, особенно с китаянкой.

Элина за последние две встречи ни разу не отдала свою подачу. Впервые за 3 года Свитолина провела два качественных поединка на своих геймах. Вдобавок ко всему, Элина является лучшей теннисисткой на Уимблдоне по отыгранным брейк-поинтам – 16 из 20 (80%).

И характер. Свитолина всегда им славилась. Она играет до конца, пробует и старается. Отдельно отметим матч с Ван Синьюй. Да, соперница откровенно не топ. Но выйти после ужасных утренних новостей и проиграть всего 3 гейма... Это была злость, причем направленная в правильное русло, эмоции и желание показать, что вот, я – украинка, я играю за страну. И еще Элина – мама. Думаю, понимаете, к чему я...

Надеемся, что Свитолина выйдет на корт против Рыбакиной с такой же волей к победе. А вся страна просто обязана включить ее поединок и поддерживать, пускай и издалека.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Елена Рыбакина

Игра Рыбакиной строится от подачи и мощного форхенда. Что-то противопоставить этому максимально сложно. В лучший ее день уроженку москвы вряд ли возможно одолеть.

Но в 2024 году у Рыбакиной уж очень часто что-то болит. Она четыре раза за полсезона снималась или до поединка, или во время: Дубай, Индиан-Уэллс, Рим и Берлин. Причем в столице Германии Елена выступала как раз перед стартом Уимблдона. По ходу игр на мейджоре проблем со здоровьем представительница Казахстана не испытывала, поэтому надеяться на отказ вряд ли стоит.

На Уимблдоне Рыбакина катком прошлась по Русе, Возняцки и Калинской. Единственной, кто хоть как-то навязала борьбу, была 36-летняя Лаура Зигемунд, которая сумела выиграть сет.

За карьеру Рыбакина на траве выиграла 32 матча и проиграла только 10. У Свитолиной на этом покрытии баланс 28–23. В принципе, можно сделать вывод, что Рыбакина будет играть на своем самом удобном покрытии, а Элина – на наиболее неудобном. Но за последние два года украинка дважды добиралась до четвертьфинала и именно на Уимблдоне она показывает лучший свой теннис, особенно после декрета.

Как противостоять Рыбакиной? После Олимпийских игр в Токио Свитолина так и не нашла ответ, проиграв ей месяц назад на Ролан Гаррос без особых шансов. Тогда в превью к поединку я акцентировал внимание на том, что Рыбакина не умеет переворачивать игры, а одно из главных преимуществ Элины – опыт. Вряд ли что-то изменилось в этих компонентах, но надеемся, что результат все-таки будет другим.



Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Статистика личных встреч

Ранее соперницы играли между собой четырежды. Счет 2:2.

До Ролан Гаррос 2024 (6:4, 6:3 в 1/8 в пользу Рыбакиной) девушки трижды играли на разных покрытиях: грунт (финал Страсбурга 2020 – Свитолина выиграла 6:4, 1:6, 6:2), трава (1/8 Истбурна 2021 – Рыбакина победила со счетом 6:4, 7:6) и хард (Олимпиада в Токио – победа Элины 1:6, 7:6, 6:4).

Читайте также: Букмекеры оценили шансы Свитолиной обыграть Рыбакину на Уимблдоне

Видеообзор матча Свитолиной и Рыбакиной на Ролан Гаррос 2024

Прогноз

Рыбакина снова фаворит. Елена на этом мейджоре уже отдавала сет сопернице, которая послабее Элины. Поэтому вариант с форой Свитолиной (+1.5) по сетам, учитывая ее уровень игры в последних двух поединках, выглядит неплохо. Коэффициент – 1.77.