Уимблдон09 июля 2024, 17:03 |
587
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля
В среду Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала
09 июля 2024, 17:03 |
587
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10 июля Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала одиночного разряда на Уимблдоне.
Также будут сыграны матчи парных разрядов (расписание будет дополнено).
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. 1/4 финала одиночного разряда
Центральный корт. 1 запуск (15:30)
Элина Свитолина [21] – Елена Рыбакина [4]
*ориентировочное время начала по Киеву
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