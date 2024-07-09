Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля

10 июля Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала одиночного разряда на Уимблдоне.

Также будут сыграны матчи парных разрядов (расписание будет дополнено).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. 1/4 финала одиночного разряда

Центральный корт. 1 запуск (15:30)

Элина Свитолина [21] – Елена Рыбакина [4]

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ