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  4. Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля
Уимблдон
09 июля 2024, 17:03 |
587
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля

В среду Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала

09 июля 2024, 17:03 |
587
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 10 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 июля Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала одиночного разряда на Уимблдоне.

Также будут сыграны матчи парных разрядов (расписание будет дополнено).

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. 1/4 финала одиночного разряда

Центральный корт. 1 запуск (15:30)
Элина Свитолина [21] – Елена Рыбакина [4]

*ориентировочное время начала по Киеву

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расписание Уимблдон-2024 Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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