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Уимблдон
09 июля 2024, 14:25 |
174
0

Свитолина рассказала, как отреагировала на атаку рф по детской больнице

Элина очень хотела порадовать украинцев своей победой в такой тяжелой день

09 июля 2024, 14:25 |
174
0
Свитолина рассказала, как отреагировала на атаку рф по детской больнице
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина после матча 1/8 финала на Уимблдоне рассказала на пресс-конференции, как отреагировала на очередную террористическую ракетную атаку рф, в результате которой пострадали детская больница «Охматдет» в Киеве и другие объекты в разных городах Украины.

«Каждый украинец использует свой собственный способ привлечь внимание общественности, собрать деньги, помочь всеми возможными способами. Мой путь лежит через теннис.

Я стараюсь сосредоточиться на своей работе и на том, что я могу контролировать. Просто делаю то, что могу. По крайней мере, моя сегодняшняя победа – это маленький огонек, который принес счастливый момент для украинских людей. Я получила так много сообщений. Люди благодарны за мое выступление.

Обычно ты весь день думаешь о своем матче и о том, как ты будешь играть. С самого утра я чувствовала себя как в тумане: мысли и чувства внутри... все эти образы в моей голове о детях, все эти ужасные вещи. Я просто хотела быть в своей комнате. Для нас, украинцев, это очень чувствительные эмоции, которые мы испытываем каждый день.

Сегодня было еще сложнее, потому что ракета попала в детскую больницу. Вы сразу же видите кадры и все, что там произошло. Так много детей погибло.

Мы испытываем чувство вины, когда чувствуем себя счастливыми или радостными – не только потому, что я здесь в четвертьфинале, но и во всем остальном. Ты едешь в отпуск и чувствуешь себя виноватым, потому что ты не в Украине. Многие люди не могут покинуть страну. Многие воюют, защищают наши линии фронта. Мы живем с этим чувством уже более двух лет.

Общаясь с другими украинскими спортсменами, я чувствую, что мы почти так же влиятельны, как некоторые люди, представляющие наше правительство. Каждую неделю мы выступаем на больших площадках, представляя не только себя, но и украинский народ.

Это большое давление и большой груз на плечах. Но для меня большая честь быть одним из лиц Украины. Каждый день я делаю все возможное, чтобы подарить это своему народу», – сказала Элина.

В следующем раунде Элина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая родилась в москве и до 2018 года представляла рф.

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Элина Свитолина Ван Синьюй Уимблдон-2024 российско-украинская война
Владимир Клепач Источник: Wimbledon
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