Топовый экс-форвард Англии назвал все недостатки нынешнего Роналду

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт дал оценку действиям португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2024, который близится к завершению в Германии.

На Евро-2024 сборная Португалии, как известно, дошла до четвертьфинала, где проиграла по пенальти команде Франции (0:0, пен. 3-5). Роналду в пяти сыгранных матчах на турнире забитыми голами не отметился.

«Португалия должна быть очень разочарована этим вылетом хотя бы из-за того, насколько хорош их состав – от защиты до нападения.

Учитывая то, как Криштиану Роналду сыграл на Евро-2024, каким бы великим он ни был, Диогу Жота, бесспорно, должен быть разочарован тем, что не смог выйти на поле в матче против Франции в четвертьфинале.

Судя по тому, что я видел, Роналду уже не тянет этот уровень. Как бы он ни был хорош, в какой бы форме он ни был, каким бы целеустремленным он ни был, видно, что сейчас он просто не может отправить мяч в ворота, совершить движение, чтобы пробить головой, не может обыграть защитника соперника», – заявил Райт.

Ранее, напомним, Иан Райт отметил перемены у наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.