Известный экс-форвард отметил перемены у Саутгейта. Что с Гаретом?

Бывший нападающий сборной Англии, а также лондонского «Арсенала» и «Вест Хэма», Иан Райт высказал мнение о проблемах Гарета Саутгейта во главе английской команды по ходу Евро-2024.

«Когда вы смотрели на Гарета до этого турнира, то видели, что он был очень уверен в себе. Когда он разговаривал с людьми и смотрел на репортеров, в его словах чувствовался авторитет, и он был уверен в том, что говорит.

Сейчас вы слышите, как Саутгейт говорит: «Что-то здесь не так», опускает глаза, и видно, что он обдумывает что-то еще – с ним что-то не так, и я действительно сочувствую ему. Он взял на себя столько всего в качестве тренера сборной Англии и изменил столько разных вещей в культурном и политическом плане», – заявил 60-летний Райт.

Как известно, сборная Англии в группе чемпионата Европы 2024 одержала одну победу и смогла забить только 2 гола.

В 1/8 финала Евро-2024 англичане померятся силами со Словакией. Матч состоится 30 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Гарет Саутгейт высказался о своем возможном увольнении вечером 30 июня.