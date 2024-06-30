Наставник Англии высказался о своем возможном увольнении вечером 30 июня

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о том, что после матча 1/8 финала Евро-2024 с командой Словакии, который состоится в воскресенье, 30 июня, он может быть уволен.

«Думаю ли я об увольнении? Нет. Мне нравится работать здесь. Я хочу остаться здесь еще [как минимум] на две недели. С нетерпением жду следующих нескольких дней», – признался Саутгейт в преддверии поединка со словаками.

Игра 1/8 финала Евро-2024 Англия – Словакия состоится 30 июня в Гельзенкирхене, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Гарет Саутгейт оценил гнев английских фанатов, которые кидались пивными стаканами в него после матча 3-го тура Евро-2024 с командой Словении (0:0).