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  4. Наставник Англии высказался о своем возможном увольнении вечером 30 июня
Англия
30 июня 2024, 09:55 | Обновлено 30 июня 2024, 09:57
1111
3

Наставник Англии высказался о своем возможном увольнении вечером 30 июня

Гарет Саутгейт – о перспективах после матча со Словакией

30 июня 2024, 09:55 | Обновлено 30 июня 2024, 09:57
1111
3
Наставник Англии высказался о своем возможном увольнении вечером 30 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о том, что после матча 1/8 финала Евро-2024 с командой Словакии, который состоится в воскресенье, 30 июня, он может быть уволен.

«Думаю ли я об увольнении? Нет. Мне нравится работать здесь. Я хочу остаться здесь еще [как минимум] на две недели. С нетерпением жду следующих нескольких дней», – признался Саутгейт в преддверии поединка со словаками.

Игра 1/8 финала Евро-2024 Англия – Словакия состоится 30 июня в Гельзенкирхене, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Гарет Саутгейт оценил гнев английских фанатов, которые кидались пивными стаканами в него после матча 3-го тура Евро-2024 с командой Словении (0:0).

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сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024 Англия - Словакия
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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Octopus
У английских болельщиков есть даже песня на эту тему, многим горе-тренерам ее пели: "You're getting sacked in the morning" - "Тебя утром уволят"
https://www.youtube.com/watch?v=yDNdgS-qdR0
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+1
Перець
Кидайте в нього пивними бутилками, може перестане команда грати в сцикливий футбол
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0
Fuz1982z
Англія їде сьогодні додому
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0
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