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Англия
26 июня 2024, 07:49 | Обновлено 26 июня 2024, 07:57
973
0

Саутгейт оценил гнев английских фанатов, которые кидались пивными стаканами

Наставник сборной Англии – о поведении поклонников команды

26 июня 2024, 07:49 | Обновлено 26 июня 2024, 07:57
973
0
Саутгейт оценил гнев английских фанатов, которые кидались пивными стаканами
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о реакции фанатов команды после матча 3-го тура чемпионата Европы 2024 со Словенией (0:0).

«Я бы предпочел, чтобы болельщики направляли все это на меня, а не на игроков. Я все понимаю, но не собираюсь отступать от своих принципов. Я понимаю, что люди говорят обо мне, но болельщикам нужно оставаться с командой», – признался Саутгейт.

После финального свистка в поединке со словенцами Саутгейт вместе с командой подошел к фанатскому сектору, чтобы поблагодарить поклонников за поддержку. Однако на трибуне начался свист, оттуда звучали гневные выкрики, а также по направдению к Саутгейту было брошено несколько стаканов из-под пива.

Ранее легенда «МЮ» подверг критике игру Англии против Словении на Евро-2024.

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Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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