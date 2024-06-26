Саутгейт оценил гнев английских фанатов, которые кидались пивными стаканами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о реакции фанатов команды после матча 3-го тура чемпионата Европы 2024 со Словенией (0:0).

«Я бы предпочел, чтобы болельщики направляли все это на меня, а не на игроков. Я все понимаю, но не собираюсь отступать от своих принципов. Я понимаю, что люди говорят обо мне, но болельщикам нужно оставаться с командой», – признался Саутгейт.

После финального свистка в поединке со словенцами Саутгейт вместе с командой подошел к фанатскому сектору, чтобы поблагодарить поклонников за поддержку. Однако на трибуне начался свист, оттуда звучали гневные выкрики, а также по направдению к Саутгейту было брошено несколько стаканов из-под пива.

Ранее легенда «МЮ» подверг критике игру Англии против Словении на Евро-2024.