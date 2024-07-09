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11.07.2024 17:30 - : -
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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 09:14 | Обновлено 09 июля 2024, 09:22
195
0

Шахтер – Бачка-Топола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июля в 17:30 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья

09 июля 2024, 09:14 | Обновлено 09 июля 2024, 09:22
195
0
Шахтер – Бачка-Топола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словании в четверг, 11 июля, проведет товарищеский поединок против сербского клуба «Бачка-Топола».

Начало матча – в 17:30 по киевскому времени.

Это будет третий спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. В первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины. После этого «Шахтер» провел спарринг с хорватским «Хайдуком», который завершился вничью 1:1.

Шахтер – Бачка-Топола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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