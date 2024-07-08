Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжила победные выступления на Уимблдоне в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии переиграли 15-й сеяный дуэт ​Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия).

Уимблдон. Третий круг парного разряда

Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Эйжа Мухаммад / Алдила Сутджиади – 7:5, 6:3

Киченок и Бабош в 1/4 финала сразятся против седьмого сеяного американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Ранее в четвертьфинал пробились Людмила Киченок и Алена Остапенко. Сестры находятся в разных половинах сетки и могут сразиться между собой только в финале.