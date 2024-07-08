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Уимблдон
08 июля 2024, 16:10 | Обновлено 08 июля 2024, 16:12
499
0

Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона

Надежда и Тимеа остановили 15-й сеяный дуэт

08 июля 2024, 16:10 | Обновлено 08 июля 2024, 16:12
499
0
Киченок и Бабош пробились в парный четвертьфинал Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок продолжила победные выступления на Уимблдоне в женском парном разряде.

В матче третьего раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии переиграли 15-й сеяный дуэт ​Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия).

Уимблдон. Третий круг парного разряда
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Эйжа Мухаммад / Алдила Сутджиади – 7:5, 6:3

Киченок и Бабош в 1/4 финала сразятся против седьмого сеяного американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

Ранее в четвертьфинал пробились Людмила Киченок и Алена Остапенко. Сестры находятся в разных половинах сетки и могут сразиться между собой только в финале.

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Надежда Киченок Тимеа Бабош Эйжа Мухаммад Алдила Сутджиади Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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