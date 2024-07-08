Завацкая прокомментировала победу над Стародубцевой на турнире в Швеции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала для Sport.ua победу над Юлией Стародубцевой на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция) – 7:5, 6:1.

- Юля очень сложный соперник, это 100%. Я думаю, что я тактически лучше играла, чем на Ролан Горрос. И этот матч в Париже, который я проиграла, помог мне справиться с тактикой, как мне лучше подобрать игру, чтобы сегодня результат был в мою пользу.

- Вообще вы с Юлией дружите, общаетесь?

- Юлия очень веселая, она классная. Не то, чтобы мы переписывались каждый день, но когда мы на турнирах, то можем пообщаться, посмеяться.

- Вы сейчас довольно часто играете с украинками. Какие это вызывает эмоции?

- Когда я увидела сетку, что я с Юлей снова играю, я подумала: "Сколько уже можно нас ставить украинцев?". Но вот дерби. Обычно мне не так легко играть против украинок, но я уже привыкаю, это начинает быть привычкой.

- Что скажете о следующей сопернице?

- Шмидлова или Макарова? Я думаю, что выиграет Шмидлова.