Завацкая взяла реванш у Стародубцевой за поражение в квалификации РГ-2024

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№197 WTA) и Юлия Стародубцева (№153 WTA) стартовали на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция) матчем между собой.

В первом круге основной сетки Завацкая оказалась сильнее в двух сетах.

Бостад. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 6:1

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Стародубцева – в четвертьфинале отбора к Ролан Гаррос.

В следующем раунде Завацкая сыграет с Анной Каролиной Шмидловой (№74 WTA) или Екатериной Макаровой (№177 WTA).