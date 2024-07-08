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  4. Завацкая взяла реванш у Стародубцевой за поражение в квалификации РГ-2024
WTA
08 июля 2024, 13:35 | Обновлено 08 июля 2024, 13:38
276
0

Завацкая взяла реванш у Стародубцевой за поражение в квалификации РГ-2024

Катарина обыграла Юлию в Бостаде

08 июля 2024, 13:35 | Обновлено 08 июля 2024, 13:38
276
0
Завацкая взяла реванш у Стародубцевой за поражение в квалификации РГ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№197 WTA) и Юлия Стародубцева (№153 WTA) стартовали на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция) матчем между собой.

В первом круге основной сетки Завацкая оказалась сильнее в двух сетах.

Бостад. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 6:1

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Стародубцева – в четвертьфинале отбора к Ролан Гаррос.

В следующем раунде Завацкая сыграет с Анной Каролиной Шмидловой (№74 WTA) или Екатериной Макаровой (№177 WTA).

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WTA Бостад Катарина Завацкая Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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