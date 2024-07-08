Завацкая взяла реванш у Стародубцевой за поражение в квалификации РГ-2024
Катарина обыграла Юлию в Бостаде
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№197 WTA) и Юлия Стародубцева (№153 WTA) стартовали на турнире WTA 125 в Бостаде (Швеция) матчем между собой.
В первом круге основной сетки Завацкая оказалась сильнее в двух сетах.
Бостад. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:5, 6:1
Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Стародубцева – в четвертьфинале отбора к Ролан Гаррос.
В следующем раунде Завацкая сыграет с Анной Каролиной Шмидловой (№74 WTA) или Екатериной Макаровой (№177 WTA).
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