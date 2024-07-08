Киченок / Бабош – Мухаммад / Сутджиади. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда парного разряда на Уимблдоне
8 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на Уимблдоне в парном разряде.
В матче третьего раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сразятся с 15-м сеяным дуэтом Эйжа Мухаммад (США) / Алдила Сутджиади (Индонезия). Встреча состоится 2-м запуском на корте №8 после матча юниорок. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
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Победительницы матча в 1/4 финала сразятся против седьмого сеяного американского тандема Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
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